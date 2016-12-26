| [ DETAY: 1505 - 26.12.2016 ]
| DSİ TARAFINDAN ÇEŞİTLİ BÖLGELERDE YAPILACAK GÖLET SULAMA PROJELERİ
| ANKARA-POLATLI İÇMESUYU TESİSLERİ YAPIM PROJESİ
| İSTANBUL'DAKİ EĞİTİM BİNALARININ YENİLENMESİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ İHALE EDİLİYOR
| BOTAŞ, MARMARA EREĞLİSİ LNG TERMİNALİ SEND-OUT KAPASİTE ARTIRILMASI PROJESİ
| DENİZLİ SARAYKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ
| GEBZE EMLAK KONUTLARI 3.ETAP 2. KISIM KONUT VE TİCARET MERKEZİ İÇİN 6 TEKLİF
| SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, PATLAYICI MADDE İHALESİNİ YAPTI
| TİGEM, 17 BİN 210 TON KİMYEVİ GÜBRE TEMİNİ İÇİN FİRMALARDAN TEKLİF ALDI
| ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KAYA TUZU İHALESİNİ SONUÇLANDIRDI
| ETİ MADEN, EMET BOR İŞLETMESİ'NİN NAKLİYE HİZMETLERİNİ İHALE EDECEK
| ÇAY İŞLETMELERİ, 60 BİN TON TAHMİL TAHLİYE İŞLERİ İHALE EDECEK
| ŞANLIURFA BB, SOLO VE KÖRÜKLÜ TİP OTOBÜS İÇİN YENİDEN DUYURU YAPTI
| MOTAŞ, DÖNÜŞÜMLÜ HAT KİRALAMA İHALESİ YAPACAK
| MURATPAŞA BELEDİYESİ, KAMYON ALIMLARI İÇİN DUYURU YAPTI
| TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJELERİ
| BUCA-ONAT CADDESİ İLE ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ VE ÇEVRE YOLU ARASI BAĞLANTI YOLU (1.ETAP) YAPIM PROJESİ
| BUCA-ONAT CADDESİ İLE ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ VE ÇEVRE YOLU ARASI BAĞLANTI YOLU (İKİNCİ ETAP) YAPIM PROJESİ