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 [ DETAY: 1509 - 23.01.2017 ]
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  MENEMEN-ALİAĞA-ÇANDARLI OTOYOLU PROJESİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ İHALE İLANI?
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  GAZİANTEP OSB EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ
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  AOÇ, NAKLİYE HİZMETLERİ İÇİN TEKLİF İSTİYOR
  ŞANLIURFA BB, SOLO VE KÖRÜKLÜ TİP OTOBÜS ALIMI İHALESİNİ YAPTI
  ERZURUM, ERZİNCAN VE KARS KIŞ TURİZMİ GELİŞTİRME PROJESİ
  BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KAVŞAK KONTROL CİHAZI ALACAK
  ÇEŞİTLİ KURUMLAR TARAFINDAN AÇILAN İNŞAAT İHALELERİ
  DİYARBAKIR - SİVEREK - HİLVAN YOLU YAPIM İHALESİNDE TEKLİF ALIM TARİHİ ERTELENDİ
  EREĞLİ İVRİZ SAĞ SAHİL SULAMASI YENİLEME İNŞAATI İHALESİNE VERİLEN TEKLİFLER BELLİ OLDU
   
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