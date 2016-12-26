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  İZSU, İÇMESUYU İSALE HATLARI BAKIM ONARIM İŞLERİNİ İHALE EDECEK



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  ANKARA-POLATLI İÇMESUYU TESİSLERİ YAPIM PROJESİ
  İSTANBUL'DAKİ EĞİTİM BİNALARININ YENİLENMESİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ İHALE EDİLİYOR
  BOTAŞ, MARMARA EREĞLİSİ LNG TERMİNALİ SEND-OUT KAPASİTE ARTIRILMASI PROJESİ
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  TİGEM, 17 BİN 210 TON KİMYEVİ GÜBRE TEMİNİ İÇİN FİRMALARDAN TEKLİF ALDI
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  ETİ MADEN, EMET BOR İŞLETMESİ'NİN NAKLİYE HİZMETLERİNİ İHALE EDECEK
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