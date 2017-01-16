| [ DETAY: 1508 - 16.01.2017 ]
| 3 KATLI BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ PROJESİ ETÜT İŞLERİ İÇİN TEKLİF İSTENİYOR
| IĞDIR ÇEVRE YOLU ETÜT İHALESİNE TEKLİF VERENLER
| DSİ HES DAİRESİ, BARAJ YAPIM PROJELERİ İÇİN BAŞVURU ALDI
| RİZE - ARTVİN HAVALİMANI ALTYAPI İNŞAATI YAPIM PROJESİ İÇİN TEKLİF ALINDI
| TEİAŞ, ATIŞALANI TM-SAĞMALCILAR GIS TM YERALTI GÜÇ KABLOSU BAĞLANTI PROJESİ
| SEFAKÖY-HALKALI-BAŞAKŞEHİR HAVARAY İHALESİ YAPILDI
| SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, PATLAYICI MADDE İHALESİ YAPACAK
| SASKİ, KATYONİK POLİELEKTROLİT SATIN ALACAK
| KÜTAHYA BEYEDİYESİ, HAM TUZ İHALESİ AÇTI
| ETİ MADEN'DEN YURTDIŞINA DENİZ YOLUYLA ÜRÜN NAKLİ HİZMET ALIM İHALESİ
| TKİ EGE LİNYİTLERİ, YÜKLEME, TAŞIMA VE BOŞALTMA İŞLERİNİ İHALE EDECEK
| KÜTAHYA BELEDİYESİ, BİTÜM MALZEME TAŞITTIRACAK
| BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN YENİ YILDA ALACAĞI ARAÇLAR BELLİ OLDU
| DERBENT BELEDİYESİ, HİZMET ARACI ALACAK
| İZMİR'E YENİ İTFAİYE VE KURTARMA ARACI ALINDI
| ÇEŞİTLİ KURUMLAR TARAFINDAN AÇILAN İNŞAAT İHALELERİ
| ADANA HACI SABANCI OSB, ALTYAPI İŞLERİNİ YAPTIRACAK
| BOTAŞ, GÜMÜŞHANE KELKİT İLÇESİ DGBH İŞLERİNİ İHALE ETTİ