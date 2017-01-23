| [ DETAY: 1509 - 23.01.2017 ]
| 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ İHALESİ
| MENEMEN-ALİAĞA-ÇANDARLI OTOYOLU PROJESİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ İHALE İLANI?
| İZSU, DERE ISLAH PROJELERİ HAZIRLATACAK
| ÖZEL SEKTÖR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ENERJİ PROJELERİ
| ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ İHALESİ 26 OCAK'TA YAPILIYOR
| GAZİANTEP OSB EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ
| ETİ MADEN, 60 BİN TON KALSİNE PİRİT SATIŞI YAPACAK
| KARAYOLLARI 1.BÖLGE, TUZ ALIM İHALESİNİ SONUÇLANDIRDI
| ONDOKUZMAYIS BELEDİYESİ, AGREGA, DİŞLİ KUM VE BETON ÇAKILI ALACAK
| ETİ MADEN'DEN YURTDIŞINA DENİZ YOLUYLA ÜRÜN NAKLİ HİZMET ALIM İHALESİ
| TKİ EGE LİNYİTLERİ, YÜKLEME, TAŞIMA VE BOŞALTMA İŞLERİNİ İHALE EDECEK
| AOÇ, NAKLİYE HİZMETLERİ İÇİN TEKLİF İSTİYOR
| ŞANLIURFA BB, SOLO VE KÖRÜKLÜ TİP OTOBÜS ALIMI İHALESİNİ YAPTI
| ERZURUM, ERZİNCAN VE KARS KIŞ TURİZMİ GELİŞTİRME PROJESİ
| BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KAVŞAK KONTROL CİHAZI ALACAK
| ÇEŞİTLİ KURUMLAR TARAFINDAN AÇILAN İNŞAAT İHALELERİ
| DİYARBAKIR - SİVEREK - HİLVAN YOLU YAPIM İHALESİNDE TEKLİF ALIM TARİHİ ERTELENDİ
| EREĞLİ İVRİZ SAĞ SAHİL SULAMASI YENİLEME İNŞAATI İHALESİNE VERİLEN TEKLİFLER BELLİ OLDU