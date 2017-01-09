| [ DETAY: 1507 - 09.01.2017 ]
| ANKARA-İZMİR HIZLI TREN PROJESİNDE YENİ GELİŞMELER
| TCDD, MERZİFON-SAMSUN DEMİRYOLU PROJESİ
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 15. BÖLGE'NİN YOL YAPIMI ETÜT İŞLERİ İHALESİNİ YAPTI
| ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVALİMANI İHALESİ KARARA BAĞLANDI
| SÜRE UZATIMI OLDU
| TEİAŞ, İTM.210 REFERANSLI TRAFO MERKEZİ PROJESİ
| KARAYOLLARI 3.BÖLGE, HAM TUZ ALIYOR
| BOZÜYÜK BELEDİYESİ, KAYA TUZU TEMİN EDECEK
| DİYADİN BELEDİYESİ, MICIR VE KUM TEMİN EDECEK
| MSB, KALORİFER YAKITLARININ NAKLİYE HİZMETİ İŞLERİNİ İHALE EDECEK
| TKİ EGE LİNYİTLERİ KÖMÜR TAŞITTIRACAK
| SEYHAN BELEDİYESİ, AGREGA NAKLİ YAPTIRACAK
| 2017 YILINDA KAMU İDARELERİNİN EDİNEBİLECEKLERİ TAŞITLAR LİSTESİ (T CETVELİ)
| İETT, 200 ADET ELEKTRİKLİ OTOBÜS İHALESİNİ 31 OCAK TARİHİNE ERTELEDİ
| KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KAMYON ALIMI YAPACAK
| ÇEŞİTLİ KURUMLAR TARAFINDAN AÇILAN İNŞAAT İHALELERİ
| (ZİLE-ÇEKEREK) AYR-ALACA-BOĞAZKALE AYR-SUNGURLU AYR DY ÜSTYAPI İŞLERİ İÇİN TEKLİF İSTENDİ
| DSİ 23. BÖLGE, ORTAK SULAMA PROJESİ